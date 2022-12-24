موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 43 ألف طن بضائع

شهدت موانى البحر الأحمر ، اليوم السبت ، تراكي 10 سفن على أرصفتها ، حسبما ما أعلنه المركز الإعلامي للهيئة، مضيفا أنه تم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 784 شاحنة و104 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع ، 399 شاحنة 100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 384 شاحنة و4 سيارات.



كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث دليل والحرية2 وبوسيدون اكسبريس والسفينة TOMINI GHIBLI وعلى متنها 31500 طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، بينما غادر السفينتان الحرية1 ودليلة ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة ، مع وصول وسفر 1309 ركاب.