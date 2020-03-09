نقل وملاحة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 322 شاحنة و38 سيارة

اليوم الإثنين
نادية سلام 2:30 م, الأثنين, 9 مارس 20 2:30 م, الأثنين, 9 مارس 20

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تداولت موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين، 322 شاحنة و38 سيارة .

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة ، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنها  174 شاحنة و35 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 5 شاحنات ، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لثلاث سفن ( وصول وسفر ) وهى برنسيسة ، سينا ، بريدج وعلى متنها 143 شاحنة و3 سيارات ويستقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى .

تتضمن موانئ البحر الأحمر موانئ تجارية : السويس (بورتوفيق) – سفاجا – نويبع ، وسياحية : الغردقة – شرم الشيخ – دهب – طابا – مرسى علم، وتعدينية: الحمراوين– القصير– أبو غصون– أبو زنيمة – أبو طرطور – رأس حجرية – سفاجا التعدينى.

إضافة إلى موانئ البترول : حوض البترول – رأس غارب – رأس سدر – مرسى بدران – وادى فيران – رأس شقير – جبل الزيت – شرق جبل الزيت.

موانئ الصيد وهى : ميناء الأتكة – نقطة السخنة – نقطة سروح دهب – مرسى سفاجا – الغردقة – مرسى حلايب – مرسى شلاتين – مرسى أبو رماد.

و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر هي إحدى هيئات وزارة النقل المصرية ، و تأسست الهيئة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1987 لكي تكون الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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