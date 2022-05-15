موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 2916 طن بضائع

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 2916 طن بضائع عامة متنوعة و159 شاحنة و7 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر خمس سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 19 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 1385 طن بضائع عامة ومتنوعة و55 شاحنة، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1531 طن بضائع عامة ومتنوعة و104 شاحنات و7 ملاكي.

وفي هذا الصدد أستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بعدد 72 شاحنة بحمولة 1322 طن بضائع عامة ومتنوعة وثلاث شاحنات ملاكي و6 أخرى فارغة، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرتهما، حيث تم استقبال 6 شاحنات بحمولة 209 أطنان بضائع عامة و20 شاحنة.