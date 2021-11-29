موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 2227 طن بضائع و156 شاحنة اليوم

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 2227 طن بضائع عامة ومتنوعة و156 شاحنة و377 سيارة اليوم الإثنين.

وأكد بيان صحفي صادر من هيئة موانيء البحر الأحمر أن 9 سفن تتواجد علي أرصفتها حيث شملت حركة الصادرات 773طن بضائع عامة و111 شاحنة و18 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات 565 طن بضائع عامة و45 شاحنة و359 سيارة بحمولة 889 ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن إكسبريس” المحملة بـ 90 شاحنة و16 سيارة ملاكي.

السفينة عمان

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء “والسفينة عمان المحملة بـ 45 شاحنة بحمولة 524 طنا وسيارة ملاكي، بالإضافة إلى ترانزيت 41 طنا إلى ليبيا وتصدير 21 شاحنة بحمولة 773طنا وسيارتين ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة ELGOUNA TRADER”” المحملة بـ 358 سيارة بحمولة 779 طنا.