موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 19 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 783 شاحنة و46 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 12000 طن بضائع ، 483 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 300 شاحنة و11 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وأمل ، كما تم تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة.

كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة CHEM ALYA وعلى متنها 7800 طن زيت خام قادمة من رأس سدر بجانب وصول وسفر 1470 راكبا.