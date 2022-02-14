نقل وملاحة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1882 طن بضائع

تواجد 11 سفينة على أرصفتها
نادية سلام 3:48 م, الأثنين, 14 فبراير 22 3:48 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1882 طن بضائع عامة ومتنوعة و487 شاحنة و28 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات تداول 957 طن بضائع عامة ومتنوعة 240 شاحنة و9 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 925 طن بضائع عامة ومتنوعة  247 شاحنة و19 ملاكي ومتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 100 شاحنة و18 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة والسفينة فيوتشر ID فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و4 سيارات ملاكي والسفينة أمل بحمولة 92 شاحنة و4 سيارات ملاكي.

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كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج والسفينة آيلة حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 905 أطنان بضائع عامة و20 طن ترانزيت إلى ليبيا وشاحنة  ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 957 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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