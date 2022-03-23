موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1856 طن بضائع

شهدت مواني البحر الاحمر حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 1856 طن وصول ومغادرة 7 سفن.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول ثلاث سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة أربعة سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

كما شملت حركة الصادرات تداول 1619 طن بضائع عامة ومتنوعة و202 شاحنة و10 شاحنات ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 237 طن بضائع عامة ومتنوعة و237 شاحنة و16 أخرى ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 95 شاحنة و8 شاحنات ملاكي والسفينة أمل بحمولة 97 شاحنة و 8 شاحنات ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 89 شاحنة وأربعة شاحنات ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 47 شاحنة و 6 شاحنات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعمان بحمولة 45 شاحنة و150طن بضائع عامة و87 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1619 طن بضائع عامة.