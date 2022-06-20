موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 17530 طن بضائع

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 17530 طن بضائع عامة متنوعة و396 شاحنة و37 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5577 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 239 شاحنة ، 16 سيارة . كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 11953 طن بضائع عامة ومتنوعة، 157 شاحنة ، 21 سيارة ملاكي.



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة FLOWER OF SEA بحمولة 9504 أطنان أسمدة وأملاح والسفينة الحرية بإجمالي 76 شاحنة بحمولة 1842 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 367 طن بضائع عامة ومتنوعة و١٣ ملاكي، كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 2324 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارة ملاكي و السفينة الحرية بإجمالي 84 شاحنة بحمولة 2293 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارة ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 578 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارات ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 116 طن بضائع عامةو 124طن ترانزيت إلى ليبيا و 8 سيارات ملاكي و44 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 35 شاحنة بحمولة 382 طن بضائع عامة وملاكي .و ووصول وسفر 1643 راكبا.