موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1731 طن بضائع اليوم

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وتراكي 12 سفينة على أرصفتها

شهدت مواني البحر الاحمر، اليوم السبت ” تداول 1731 طن بضائع عامة ومتنوعة و341 شاحنة و393 سيارة ملاكي و5 معدات.

وشملت حركة الصادرات 945 طن بضائع عامة و132 شاحنة وشاحنتين ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 786 طن بضائع عامة و209 شاحنة و391 ملاكي ويتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” بحمولة 83 شاحنة والسفينة “أمل” بحمولة 80 شاحنة و13 ملاكي والسفينة AM OCEAN SLIVER فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة “بوسيدن اكسبريس” محملة بـ 97 شاحنة وشاحنتين ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء” محملة 46 شاحنة بحمولة 786 طن وشاحنة ملاكي وغادرت بصادرات محملة على 35 شاحنة بحمولة 945 طنا.

كما استقبل ميناء السويس السفينة “بنياس 3 “قادمة من جدة بحمولة 377 سيارة و خمس معدات.