نقل وملاحة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1713 طن بضائع و332 شاحنة و12 سيارة

استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج
نادية سلام 2:03 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 2:03 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1713 طن بضائع عامة ومتنوعة و332 شاحنة و12 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1273 طن بضائع عامة و88 شاحنة و11 ملاكي.

وشهدت حركة الواردات 440 طن بضائع عامة و 244 شاحنة و1 ملاكي ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 61 شاحنة و7 ملاكي.

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واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج.

حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 440 طن 1 سيارة ملاكي وتصدير 88 شاحنة بحمولة 1273 طن و4 سيارات ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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