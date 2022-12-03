موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 17 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحرالأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 915 شاحنة و70 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 521 شاحنة و63 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 394 شاحنة و7 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية2 وغادرت السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس وأمل ، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 264 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة مسجلة وصول وسفر 1881 راكبا.