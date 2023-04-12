موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 17 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن وشهدت تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 922 شاحنة و78 سيارة.

شملت

5000 طن بضائع ، 573 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 349 شاحنة و12 سيارة ، وصول وسفر 1925 راكبا.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينتان أمل ودليلة.

ويشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و335 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج.

