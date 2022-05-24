موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 16.9 ألف طن بضائع

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 16928 طن بضائع عامة متنوعة و387 شاحنة و55 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 20 سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 4795 طن بضائع عامة ومتنوعة و185 شاحنة و13 سيارة ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 12187 طن بضائع عامة ومتنوعة و202 شاحنة و42 سيارة ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 81 شاحنة بحمولة 1428 طن بضائع عامة ومتنوعة و39 ملاكي وثلاث شاحنات فارغة والسفينة الحرية بعدد 49 شاحنة بحمولة 1072 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة COPERNCO توكيل يونيفرسال قادمة من السعودية بحمولة 9500 طن كبريت وتم مغادرة السفينة أمل بعدد 101 شاحنة بحمولة 2669 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 سيارات ملاكي.

كما أستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 8 شاحنات بحمولة 187 طن بضائع عامة و51 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكي وتصدير 84 شاحنة بحمولة 2126 طن بضائع عامة و5 سيارات ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 588 راكبا.