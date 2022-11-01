موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 15 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 845 شاحنة و82 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 467 شاحنة و 60 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 378 شاحنة و 22 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتان بريدج وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج ووصول وسفر 1480 راكبا.