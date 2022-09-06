موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و721 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، و350 شاحنة و65 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 371 شاحنة و35 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج ، ووصول وسفر 932 راكبا.