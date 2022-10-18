موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و807 شاحنات و96 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 439 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 368 شاحنة و38 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ووصول وسفر 1200 راكب.

