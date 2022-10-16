موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و504 شاحنات و26 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 256 شاحنة و7 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 248 شاحنة و19 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، واستقبل ميناء الزيتيات السفينة The Debuty بحمولة 4500 طن بترومين ووصول وسفر 1000 راكب.