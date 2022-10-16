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موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع
نادية سلام

نادية سلام

10:11 ص, الأحد, 16 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و504 شاحنات و26 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 256 شاحنة و7 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 248 شاحنة و19 سيارة.


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، واستقبل ميناء الزيتيات السفينة The Debuty بحمولة 4500 طن بترومين ووصول وسفر 1000 راكب.

نادية سلام

نادية سلام

10:11 ص, الأحد, 16 أكتوبر 22