نقل وملاحة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1344 طن بضائع مع بداية العام الجديد

شملت 829 طن صادرات
نادية سلام 12:12 م, السبت, 1 يناير 22 12:12 م, السبت, 1 يناير 22

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شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة و535 شاحنة و22 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 829 طن بضائع عامة و233 شاحنة و4 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و302 شاحنة و18 ملاكي   ويتواجد 13 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بحمولة 95 شاحنة و ثلاث شاحنات ملاكي والسفينة “دليلة “بحمولة 98 شاحنة و14 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات.

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وغادرت السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة وشاحنتين ملاكي والسفينة دليلة محملة بـ114 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء ” حيث تم استقبال 42 شاحنة بحمولة 437 طنا و78 طن ترانزيت إلى ليبيا وشاحنة ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 829 طنا وشاحنتين ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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