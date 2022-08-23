موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 13 ألف طن بضائع و730 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و730 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 390 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 340 شاحنة و30 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وبريدج وغادرت السفينتان سينا وبريدج ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Tulip M قادمة من ميناء سفاجا ، ووصول وسفر 870 راكبا.