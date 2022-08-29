موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 13 ألف طن بضائع و570 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و570 شاحنة و427 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 235 شاحنة و361 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 335 شاحنة و 66 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل ومغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة أمل بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج وسيناء، كما استقبل ميناء بور توفيق السفينة الحسين وعلي متنها عدد 338 سيارة بوزن 705 أطنان قادمة من جدة ، ووصول وسفر 1363 راكب.