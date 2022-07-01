موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 12.8 ألف طن بضائع عامة

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تداول 12888 طن بضائع عامة متنوعة، و88 شاحنة، و30 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن. وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5249 طن بضائع عامة ومتنوعة، و43 شاحنة، و3 سيارات. كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 7639 طن بضائع عامة ومتنوعة، و45 شاحنة، و27 ملاكي.

حيث استقبل ميناء سفاجا LILY OF SEA قادمة من السعودية 7500 طن كبريت، والعبّارة القاهرة فارغة، كما تمّت مغادرة العبارة القاهرة بإجمالي 1 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 9 شاحنات بحمولة 139 طن بضائع عامة، و27 ملاكي، و36 شاحنة فارغة، وتمّت مغادرة العبّارة سيناء بإجمالي 42 شاحنة، بحمولة 649 طن بضائع عامة، و2 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة ترست بحمولة 4600 طن سكر تصدير إلى اليمن.

في هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1662 راكبًا بموانئها.