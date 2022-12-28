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موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 12 ألف طن بضائع و687 شاحنة

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تتواجد على أرصفتها اليوم 4 سفن

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 12 ألف طن بضائع و687 شاحنة
نادية سلام

نادية سلام

12:52 م, الأربعاء, 28 ديسمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 4 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و687 شاحنة و29 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 284 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 403 شاحنة و18 سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى الحرية1 ، الحرية 2 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهى الحرية1 ، الحرية 2 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس ، كما غادرت ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج وصول وسفر 849 راكبا.

نادية سلام

نادية سلام

12:52 م, الأربعاء, 28 ديسمبر 22