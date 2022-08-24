موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع و700 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و700 شاحنة و220 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 400 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 300 شاحنة و120 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل ومغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 وتم مغادرة السفينة أمل، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سيناء وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين سيناء وبريدج ومغادرة السفينتين آيلة وسيناء وسجلت الموانئ وصول وسفر 1050 راكبا.