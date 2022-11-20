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موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع
نادية سلام

نادية سلام

11:23 ص, الأحد, 20 نوفمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 525 شاحنة و 50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 249 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 276 شاحنة  و15 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة بوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، بالإضافة إلي وصول وسفر 1031 راكبا.

نادية سلام

نادية سلام

11:23 ص, الأحد, 20 نوفمبر 22