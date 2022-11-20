موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 525 شاحنة و 50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 249 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 276 شاحنة و15 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، بالإضافة إلي وصول وسفر 1031 راكبا.