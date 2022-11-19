موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 545 شاحنة و48 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 322 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 223 شاحنة و10 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة.



كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و133 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا مسجلة وصول وسفر 1100 راكب.