موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 11 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 445 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 155 شاحنة و29 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان ، وصول وسفر 1150 راكبا.

