موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 10 آلاف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 547 شاحنة و63 سيارة ، وصول وسفر 935 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 184 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 363 شاحنة و41 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة إلى جدة.

