موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 10 آلاف طن بضائع عامة

شهدت هيئة موانى البحر الأحمر وصول 10 سفن على أرصفة موانئها وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 690 شاحنة و110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 319 شاحنة و66 سيارة ووصول وسفر 1281 راكبا.

وشملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 371 شاحنة و44 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و217 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج.

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