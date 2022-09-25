موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 10 آلاف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 541 شاحنة و56 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 284 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 257 شاحنة و28 سيارة.

كما غادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى وادى العرب ، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل ، بينما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتان عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Gwala وعلى متنها 900 طن قطن قادمة من السودان ووصول وسفر 865 راكبا.

