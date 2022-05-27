موانئ البحر الأحمر تشهد تداول أكثر من 40 ألف طن بضائع عامة اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 40372 طن بضائع عامة متنوعة و 390 شاحنة و 29 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، حيث وصل إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفينة.

كما بلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 38310 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و231 شاحنة، و13 سيارة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2062 طن بضائع عامة ومتنوعة، و159 شاحنة و16 ملاكي.

وأستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 1752 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 شاحنات ملاكي، وشاحنة فارغة.

كما تمت مغادرة السفينة BOS BROOK بحمولة 32500 طن فوسفات متجهة الي الهند، والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 109 شاحنات بحمولة 2818 طن بضائع عامة ومتنوعة و13 شاحنة ملاكي وشاحنة فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 2157 طن بضائع عامة ومتنوعة

وأستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة “إيلة” باجمالي 12 شاحنة بحمولة 233 طن بضائع عامة و77 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا، و66 شاحنة فارغة، 11 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 835 طن بضائع عامة، 2 ملاكي. اضافة الي وصول وسفر 568 راكبا بموانيها.