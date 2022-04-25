موانئ البحر الأحمر تشهد تداول أكثر من 14 ألف طن بضائع

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم الإثنين ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 14 ألفا و172 طن بضائع عامة متنوعة و410 شاحنات و26 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 15 سفينة ، ومن المنتظر دخول أربع سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 11 ألفا و703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و11 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 2469 طن بضائع عامة ومتنوعة و179 شاحنة و15 ملاكي.

وفي هذا الصدد غادر ميناء السويس السفينة TRUST بحمولة 5800 طن حديد وجبس تصدير إلى اليمن.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن اكسبريس” بعدد 105 شاحنات بحمولة 2106 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و13 ملاكي وثلاث شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة “الحرية” بعدد 67 شاحنة بحمولة 1683 طن بضائع عامة والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2547 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 16 شاحنة بحمولة 226 طن بضائع عامة و137 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و55 شاحنة فارغة وشاحنتين ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1673 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 672 راكبا بموانئها.