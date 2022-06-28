«موانئ البحر الأحمر» تشدد على مراجعة الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة

شدد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على جميع موانئ الهيئة بمراجعة الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة وضرورة التأكيد على مراجعة تطبيق الكود الخاص بتداول كل مادة ورفع درجة الاستعداد اللازمة عند تفريغ وشحن أية بضائع خطرة وإبلاغ الحماية المدنية لاتخاذ اللازم.



وشدد عبد الرحيم علي سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن البضائع الخطرة وعدم السماح بتخزينها بالموانئ وإخطار مركز عمليات الهيئة بأنواع البضائع والكود الخاص بها قبل وصول أو سفر السفن لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وفي هذا السياق شهدت موانئ البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4855 طن بضائع عامة متنوعة و234 شاحنة و82 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4176 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 151 شاحنة ، 13 سيارة . كما وصل إجمالي حركة الواردات تداول 679 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة ، 69 سيارة ملاكي.



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 277 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 سيارة ملاكي و3 شاحنات فارغة والعبارة القاهرة بإجمالي 7 شاحنات بحمولة 82 طن بضائع عامة ومتنوعة 43 سيارة ملاكي و2 شاحنة فارغة.

كما تم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 2040 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 سيارات ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 25 شاحنة بحمولة 584 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنات فارغة و4 سيارات ملاكي والعبارة القاهرة بإجمالي 2 شاحنة بحمولة 77 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 سيارة ملاكي و3 شاحنات فارغة.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 320 طن بضائع عامة و14 سيارة ملاكي و29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 775 طن بضائع عامة و4 سيارات ملاكي ، ووصول وسفر 2571 راكبا.