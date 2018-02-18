موانئ البحر الأحمر تشترى 4 قاطرات بتكلفة 815 مليون جنيه

مصادر: طرح 61 ألف متر فى سفاجا ونوبيع.. وتحقيق 640 مليون إيرادات فى النصف الأول مدحت إسماعيل تعاقدت هيئة موانئ البحر الأحمر بوزارة النقل، مؤخرا على شراء 4 قاطرات بقدرات مختلفة، وبتكلفة استثمارية 815 مليون جنيه، بهدف سد العجز الذى…

مصادر: طرح 61 ألف متر فى سفاجا ونوبيع.. وتحقيق 640 مليون إيرادات فى النصف الأول

مدحت إسماعيل

تعاقدت هيئة موانئ البحر الأحمر بوزارة النقل، مؤخرا على شراء 4 قاطرات بقدرات مختلفة، وبتكلفة استثمارية 815 مليون جنيه، بهدف سد العجز الذى تعانى منه الموانئ، و لتلبية احتياجات نقل بضائع سفن الغاز، بحسب تصريحات مصادر مسئولة لـ «المال».

وقالت، إن الهيئة تعاقدت على شراء تلك العربات، بعدما اضطرت لأكثر من مرة إلى الاستعانة بقاطرات من ميناء السويس لخدمة سفن الغاز، لافتا إلى أن القاطرات الجديدة، منها 2 قاطرة حمولة 70 طن لخدمة سفن الغاز، و2 قاطرة بحمولة 55 طن لنقل البضائع بأحجامها المختلفة.

وأوضحت أنه سيتم توريد أولى قاطرات الـ70 طن خلال شهر، والثانية نهاية يونيو المقبل، و قاطرتى حمولة الـ 55 طنا خلال 24 شهرا.

وأكدت أنه تم التعاقد أيضا على شراء أجهزة مكافحة تلوث المياه بقيمة 53 مليون، وسيتم توريد تلك الأجهزة خلال عام من الآن، لافتا إلى أن هناك توجيهات من وزير النقل د.هشام عرفات، بالتوسع فى توفير الخدمات الملاحية للسفن، تحقيق زيادة فى حجم إيرادات الهيئة.

فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى – أن الهيئة ستطرح ساحات تخزينية فى نوبيع وسفاجا خلال الفترة المقبلة بمساحات تصل لـ 61 ألف متر، موزعة بواقع 26 ألفا فى ميناء سفاجا لإنشاء 3 مخازن جمركية، بتكلفة استثمارية قد تصل لـ100 مليون جنيه، و25 ألفا فى نويبع ، لافتة إلى أن سيتم إدارة تلك المخازن بعد إنشائها، من جانب شركات القطاع الخاص مقابل نسبة من الإيرادات.

يشار إلى أن د. هشام عرفات، وزير النقل، افتتح نهاية الأسبوع الماضي عددا من مشروعات هيئة موانئ البحر الأحمر، منها: محطة انتظار الركاب والسيارات بمدينة الغردقة على مساحة 33 ألف متر مربع، وتكلفة نحو 67 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة انتظار الركاب بميناء سفاجا، إلى جانب وضع حجر الأساس لمحطة حاويات متعددة الأغراض “بميناء سفاجا بتكلفة استثمارية تصل 450 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع ، ومخطط إنشائها علي مرحلتين المرحلة الأولى، تشمل على إقامة رصيف بطول 250 ألف متر مربع، وطاقة 2.5 مليون طن، والمرحلة الثانية، تستهدف إنشاء رصيف 400 متر، و بطاقة 1.5 مليون طن.

فى سياق مواز، أكدت المصادر، أن شركات الملاحة العاملة فى موانئ البحر الأحمر، انتهت بنسبة %100 من توفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة، حسب بنود قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 وتعديلاته الأخيرة، والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلات الانتفاع بها الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن لا يوجد أى اعتراضات من الشركات على بنود القرار.

وأشارت إلى أن الهيئة حققت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2018/2017 ) إيرادات 640 مليون جنيه، بزيادة %16 عن المستهدف تحقيقه خلال الفترة نفسها، وأرباحا بقيمة 337 مليونا بزيادة %19 عن المستهدف، لافتة إلى أنه متوقع أن تتجاوز إجمالى الإيرادات بنهاية العام المليار جنيه، خاصة بعد افتتاح مشروعات الهيئة المذكورة سلفا.

وأكدت أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المقبل، من المتوقع أن تقترب من مليارى جنيه، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات الجارى دراستها، ومستهدف بدء تنفيذها فى 2019/2018.

يذكر أن هيئة موانىء البحر الأحمر، شهدت خلال عام 2017 تداول 7 ملايين و 315 ألف طن بضائع عامة، بزيادة %1 عن 2016 وذلك بموانىء السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع، وبلغت كمية الوارد 3 ملايين و840 ألف طن، بينما بلغ الصادر 3 ملايين و 475 ألف طن، بزيادة عن الوارد بنسبة %9 و انخفاض الوارد بنسبة %5 عن العام الأسبق، بحسب تصريحات سابقة لملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة.

