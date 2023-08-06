موانئ البحر الأحمر تسجل وصول وسفر 1300 راكب

سجلت موانئ الهيئة العامة للبحر الأحمر وصول وسفر 1300 راكب بموانيها اليوم الأحد ، بعدما أعلن المركز الإعلامي للهيئة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 9 سفن.

وتم تداول 12000 طن بضائع متنوعة ، 673 شاحنة و 146 سيارة .

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 334 شاحنة و 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 339 شاحنة و 32 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن ، 305 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة باشا 9 قادمة من اليمن .



نادية سلام وأماني العزازي