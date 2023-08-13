موانئ البحر الأحمر تسجل وصول وسفر 1000 راكب

سجلت حركة الركاب بموانئ هيئة البحر الأحمر، وصول وسفر 1000 راكب، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، كما تم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.



وذلك وفق بيان أعلنه المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 350 شاحنة و 565 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 198 شاحنة و 499 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 152 شاحنة و 66 سيارة.



وأوضح البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1.



وتتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وزارة النقل بجميع موانئها باستثناء موانئ الأدبية والسخنة التى تتبع الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس