موانئ البحر الأحمر تستقبل 468 سيارة قادمة من السعودية

شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول السفينة “درة جدة” وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طنا، قادمة من ميناء جدة السعودي من إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والتي تصل إلى 11 سفينة.

وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 698 سيارة ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2365 راكبا .

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 298 شاحنة و 562 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 332 شاحنة و 136 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة والعبارة أمل، فيما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون إكسبريس والقاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة امل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا ، بريدج وآيلة.