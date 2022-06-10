موانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من «لومان العالمية» المتخصصة في البنية التحتية

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر وفدا من مجموعة “لومان “العالمية التي تضم شركة مساهمة مصرية بشركاء دوليين في البنية التحتية وإنتاج الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات بأحدث التكنولوجيات الألمانية التي تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد وتوليد الطاقة النظيفة من المخلفات، علاوة على معالجة المياه، وتحليتها باستخدام خلايا شمسية.

وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة وضرورة الاستخدام الأمثل للمقومات التي تمتلكها مواني البحر الاحمر لتعزيز التنافس مع المواني المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والاجنبية وداعماً فاعلاً في الاقتصاد المحلي والعالمي ولتيسير التجارة وتحويل مصر الي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجيستيات علي المستوي الاقليمي والافريقي والعالمي.

قدم ممثلوا الشركة امثلة للانشطة التي يمكن ان تقوم بها داخل المواني وتتمثل في تقديم حلول متكاملة لادارة المخلفات الصلبة الناتجة عن الانشطة والاعمال العادية داخل ساحات المواني وكذلك معالجة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن انشطة الترسانات البحرية وحلول متكاملة لادارة المياة والصرف الصحي ومياه الاتزان للسفن داخل المواني .

وتقديم حلول متكاملة لادارة الكيماويات والمخلفات الخطرة الناتجة من السفن على أرصفة الموانئ.

واستمع عبدالرحيم ومسئولو إدارة حماية البيئة بالهيئة لشرح تفصيلي لاعمال الشركة والانشطة السابقة للشركة داخل وخارج حدود الجمهورية.

ويأتي هذا اللقاء تزامنًا مع استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ وسعي الهيئة وسباقها مع الزمن لتشجيع الاستثمار الصناعي واللوجيستي وتوفير مناخ جاذب للكيانات العاملة الاستشارات والخدمات والحلول البيئية المتكاملة لجعل الموانئ المصرية والمناطق المتاخمة لها نموذجا تنمويا صديق للبيئة بكل المقاييس ونموذج مستدام للاستخدام الأمثل للموارد التي تعزز إجراءت التكيف مع المتغيرات المناخية بالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من استخدام المخلغات بكافة أنواعها، وتحويل موانئ البحر الأحمر لموانئ خضراء.