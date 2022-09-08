موانئ البحر الأحمر تستقبل طلاب معهد العلوم والبحار بالجامعات الصرية

استقبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وفدا من شباب الجامعات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المتدربين والمحاضرين بورشة العمل تحت عنوان ( البحار المصرية سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام ) .

يأتي ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتنمية الوعى لديهم بالمشروعات القومية والتنموية التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية والجارية بتكاتف الجميع وتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات.



ورحب عبدالرحيم بالوفد وتعريفهم بموانئ الهيئة واعمال التطوير التى تمت بالموانئ والمشروعات الجاري تنفيذها وقدرات الموانئ المصرية واللوجستيات المتبعة فيها ومدى مساهمتها فى ازدهار الاقتصاد القومى واصطحبهم بجولة ميدانية بميناء بور توفيق تم خلالها تنفيذ سيناريو مناورة حريق للتعرف على خطة الطوارئ وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية .

كما تفقد وفد شباب الجامعات الأرصفة البحرية وصالات الوصول والسفر للتعرف على إمكانيات ومواصفات الميناء وأعمال التطوير التى تمثل نقلة حضارية للموانئ المصرية والرؤية المستقبلية لها والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات من الشباب.