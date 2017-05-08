موانئ البحر الأحمر تستقبل الملحق البحرى لسفارة فرنسا

نادية صابراستقبل اليوم اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الرائد بحرى ريميه سيجييه الملحق البحرى بسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية، يرافقه أحمد عجيبة المستشار الخاص للبحرية القومية الفرنسية.وذلك وقدم الملحق البحري الشكر لموانئ البحر الأحمر على المجهودات التى بذلت من قبل إدارة مين



نادية صابر

استقبل اليوم اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الرائد بحرى ريميه سيجييه الملحق البحرى بسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية، يرافقه أحمد عجيبة المستشار الخاص للبحرية القومية الفرنسية.

وذلك وقدم الملحق البحري الشكر لموانئ البحر الأحمر على المجهودات التى بذلت من قبل إدارة ميناء سفاجا البحرى أثناء زيارة الفرقاطة الفرنسية SURCOUF لميناء أبو طرطور خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2017، وكذلك ما تم من تسهيلات وحسن استقبال أثناء تفقد نائب السفير الفرنسى للفرقاطة بميناء سفاجا.

وأشاد الملحق البحرى الفرنسى أثناء اللقاء بعمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدا ضرورة زيارة كل السفن البحرية الفرنسية المارة بالبحر الأحمر لميناء سفاجا لتبادل المعلومات البحرية، كما وجه الدعوة للواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، لزيارة السفن البحرية الفرنسية أثناء وجودها بموانئ البحر الأحمر.

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن الملحق البحرى الفرنسى أشاد بالتسهيلات والإجراءات الأمنية المتبعة بموانئ البحر الأحمر، والتى برزت أثناء زيارة الملحقين العسكريين الفرنسيين بجمهورية مصر العربية للفرقاطة أثناء وجودها بميناء سفاجا.