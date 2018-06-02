«موانئ البحر الأحمر» تستعرض إنجازاتها خلال الفترة الماضية

نادية سلام شاركت موانئ البحر الأحمر اليوم الاحتفال بإعلان القسم الدستورى للرئيس عبدالفتاح السيسى أمام مجلس النواب، معلنا بدأ ولايته الثانية، حيث قامت جميع السفن الأجنبية برفع الأعلام المصرية بجانب علم الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها، كما قامت الوحدات البحرية العائمة برفع العلم المصرى وإطلاق

نادية سلام

شاركت موانئ البحر الأحمر اليوم الاحتفال بإعلان القسم الدستورى للرئيس عبدالفتاح السيسى أمام مجلس النواب، معلنا بدأ ولايته الثانية، حيث قامت جميع السفن الأجنبية برفع الأعلام المصرية بجانب علم الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها، كما قامت الوحدات البحرية العائمة برفع العلم المصرى وإطلاق السفن المصرية والأجنبية والوحدات البحرية صافراتها تحية للحظة انتهاء مراسم القسم ابتهاجا بهذه المناسبة، كما قام جميع الربابنة المصريين والأجانب بارتداء الملابس الرسمية التى يطلق عليه التشريفة احتفالا بتلك المناسبة.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن موانئ الهيئة شهدت خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى الكثير من أعمال التطوير وتحديث للبنية التحتية ومنها افتتاح أعمال التطوير بمينائى الغردقة وسفاجا، وبدأ انشاء فرق لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بتكلفة 45 مليون جنيه، ويكفى لاستيعاب 400 يخت سنوى لتوفير متطلبات اليخوت والسفن السياحية من أعمال الصيانة والإصلاح بمنطقة شرم الشيخ وجنوب سيناء؛ ما يعمل على تنشيط وزيادة حركة سياحة اليخوت.

كما تم تدعيم وتحديث القاطرات والوحدات البحرية بالموانئ التابعة وأحدثها تدشين أربع قاطرات بحرية بتكلفة 744 مليون جنيه، وتزويد موانئ الهيئة بأحدث شبكات أطفاء للحريق ومنظومة كاميرات مراقبة وأحدث أجهزة X-RAY للكشف عن المفرقعات بالموانئ.

بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية التى تنتظر دعم الرئيس خلال الفترة الرئاسية الثانية ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بتكلفة 450 مليون دولار على مساحة 500 ألف م2 لاستكمال محور التنمية العملاق ( المثلث الذهبى ) بالصعيد تصدير / استيراد وإنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات / بضائع عامة) بميناء نويبع بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 الف م2 ومنطقة لوجيستية بمساحة 500 ألف م2 لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة حرة بالميناء ( مليون متر مربع).

بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى ومنها إنشاء ميناء الصيد بمدينة أبورماد على مساحة 70 ألف مترمربع وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، وتحديث ميناء الصيد بالطور بتكلفة 140 مليون جنيه شاملة.