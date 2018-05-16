موانئ البحر الأحمر تستجيب لطلبات تخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية

المال- خاصناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبوسنة، الأربعاء، طلبات التوكيلات والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية، لتشجيع التوكيلات والخطوط الملاحية بتحسين اقتصاديات تشغيلها وتنفيذا لتوجيهات ا

المال- خاص

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبوسنة، الأربعاء، طلبات التوكيلات والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية، لتشجيع التوكيلات والخطوط الملاحية بتحسين اقتصاديات تشغيلها وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ بتشجيع وعمل حوافز للتوكيلات والخطوط الملاحية لجذب الخطوط الملاحية لزيادة عدد السفن العاملة بالموانئ المصرية.

يأتى ذلك تأكيدا للتنسيق التام والتعاون المثمر بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل تذليل كل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للخطوط والتوكيلات الملاحية للعمل على دفع عجلة التنمية بالموانئ التابعة وبالمنطقة الاقتصادية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب للتنمية بالبلاد.

كما استعرض رئيس الهيئة نتائج الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لميناءي سفاجا والغردقة وإشادة اللجنة بالجهد المبذول من الهيئة، ومقترحات اللجنة لدعم الخطة الاستثمارية وتوسعات ميناء سفاجا.

وأوضح أبوسنة، في شرح تفصيلي، إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة وما تم تحقيقه من إجمالي إيرادات بلغ 1.2 مليار جنيه عن الفترة من 1/7 حتى 30/4/2018 بزيادة 12% عن المستهدف تحقيقه عن السنة المالية 2017/2018، وذلك خلال عشرة أشهر فقط وقيام الهيئة بتسديد الفائض المحقق والمستهدف لوزارة المالية.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعانة والتوجه للمراكز الهندسية بالجامعات المصرية بمشروعات تطوير الموانئ، وافق المجلس على توقيع بروتوكول تقنى مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لإعداد الدراسات الفنية المتكاملة والإشراف على تنفيذ أعمال المشروعات وصيانة ورفع كفاءة المنشآت والمباني الادارية التابعة لموانئ الهيئة .

وجانب آخر، أشار ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي للهيئة، إلى موافقة المجلس على مقترح فئات المحاسبة للمهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة بموانئ الهيئة وتوفير التمويل المالي لدعم الخطة الاستثمارية، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/ 2018 وموافقته على توقيع بروتوكول مع القوات البحرية، للإشراف على أعمال تنفيذ مكونات انشاء مينائي الصيد بمدينة أبورماد والشلاتين.