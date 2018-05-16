موانئ البحر الأحمر تستجيب لطلبات التوكيلات بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات

نادية صابرناقش مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة عددا من الموضوعات المهمة ومنها طلبات التوكيلات والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الاضافية وذلك لتشجيعها على تحسين اقتصاديات تشغيلها وت

نادية صابر

ناقش مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة عددا من الموضوعات المهمة ومنها طلبات التوكيلات والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الاضافية وذلك لتشجيعها على تحسين اقتصاديات تشغيلها وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ بتشجيع وعمل حوافز للتوكيلات لجذب الخطوط الملاحية لزيادة عدد السفن العاملة بالموانئ المصرية.

يأتى ذلك تأكيدا للتنسيق التام والتعاون المثمر بين هيئة موانئ البحر الاحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل تذليل كل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتوكيلات الملاحية للعمل على دفع عجلة التنمية بالموانئ التابعة وبالمنطقة الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب للتنمية بالبلاد.

كما استعرض ابو سنه نتائج الزيارة الميدانية لاعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لميناءى سفاجا والغردقة واشادة اللجنة بالجهد المبذول من الهيئة ومقترحاتها لدعم الخطة الاستثمارية وتوسعات ميناء سفاجا.

وأوضح ابو سنه فى شرح تفصيلى انجازات الهيئة خلال الفترة السابقة وما تم تحقيقه من اجمالى ايرادات بلغ 1.2 مليار جنيه عن الفترة من 1/7 حتى 30/4/2018 بزيادة 12 % عن المستهدف تحقيقه عن السنة المالية 2017/2018 وذلك خلال عشرة اشهر فقط وقيام الهيئة بتسديد الفائض المحقق والمستهدف لوزارة المالية.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعانة والتوجه للمراكز الهندسية بالجامعات المصرية بمشروعات تطوير الموانى وافق المجلس على توقيع بروتوكول تقنى مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لاعداد الدراسات الفنية المتكاملة والاشراف على تنفيذ اعمال المشروعات وصيانة ورفع كفاءة المنشآت والمبانى الادارية التابعة لموانى الهيئة.

على جانب آخر لفت ملاك يوسف المتحدث الاعلامى للهيئة غلى موافقة المجلس على مقترح فئات المحاسبة للمهيئات و الطرود ذات الطبيعة الخاصة بموانئ الهيئة وتوفير التمويل المالى لدعم الخطة الاستثمارية حيث تم الانتهاء من 90% من اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 / 2018 وموافقته على توقيع بروتوكول مع القوات البحرية للاشراف على اعمال تنفيذ مكونات انشاء ميناءى الصيد بمدينتى ابو رماد والشلاتين.