موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لسفر عمالة الحج

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمرحالة الطوارئ بميناء سفاجا البحري استعدادًا لسفر ما يقرب من 25 إلى 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحج، وذلك بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات سفر عمالة الحج، وفي ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وعقد اللواء ياسر عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، اجتماعًا مع كل أعضاء المجتمع المينائي، مؤكدًا زيادة عدد العاملين بالجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر والتأكيد على الوكلاء الملاحيين والسياحيين الالتزام بالإعداد المسموح بها واستيفاء كل إجراءات السلامة البحرية.

وأكد عبد الفتاح الحجز على رحلات العبّارات وعدم وصول الراكب إلى الميناء إلا قبل السفر بأربع ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء،

مع إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر ورحلة العبّارة وتواجد ممثلين لهم بإدارة الميناء؛ لسرعة حل أية مشكلة في حينه، كما تم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر بتوجيه باصات الركاب إلى قرية الحجاج وليس أمام الميناء.

كما تم التنبيه على كل توكيل سياحي بزيادة وسائل التهوية للحد من درجة الحرارة في الأماكن المخصصة لكل توكيل داخل قرية الركاب وتوفير عدد كافٍ من عمال النظافة للمحافظة على نظافة القرية.

كما تم الانتهاء من رفع درجة الاستعداد لقرية الركاب والتأكيد من توافر مياه الشرب والكهرباء وصيانة دورات المياه ورفع كفاءتها وتوفير كافيتريات لتقديم الخدمات اللازمة للركاب وإحكام الرقابة التموينية لمراجعة أسعار متطلبات الركاب،

كما تمت زيادة أعداد الحمّالين لخدمة المسافرين ومتابعتهم بصرامة وإلغاء الإجازات لكل العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر على مدار اليوم،

وتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي لتواجد سيارة مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبّارات أثناء صعود الركاب وتزويد الصالات بكل الإسعافات الأولية وفتح مركز عمليات بالميناء؛ لمتابعة سفر الأفراد وتذليل كل الصعاب أولًا بأول التي تواجه سرعة إنهاء الإجراءات.