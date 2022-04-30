موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد بموانئ الهيئة فى الثلاث محافظات ( السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء) استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4666 طن بضائع عامة متنوعة و365 شاحنة و55 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 18 سفينة ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم. وبلغت حركة الصادرات تداول 3355 طن بضائع عامة ومتنوعة و141 شاحنة و21 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 1311 طن بضائع عامة ومتنوعة و224 شاحنة و34 ملاكي.

وفي هذا الصدد غادر ميناء السويس السفينة ALLOUF توكيل الجوهرة فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 55 شاحنة بحمولة 960 طن بضائع عامة ومتنوعة و26 سيارة ملاكي و43 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 23 شاحنة بحمولة 351 طن بضائع عامة ومتنوعة و31 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة أمل بعدد 79 شاحنة بحمولة 1958 طن بضائع عامة ومتنوعة و20 ملاكي و21 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 72 شاحنة فارغة و8 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1397 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 745 راكبا.

وشدد اللواء / محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى للتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانى بنظام الورادى على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر.

كما أكد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات ومتابعة مركز عمليات الهيئة الرئيسي مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى لحركة الركاب والبضائع وإعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.