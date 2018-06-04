موانئ البحر الأحمر تخفض رسوم تشغيل القاطرات الإضافية 60%

نادية صابر ومدحت إسماعيل:قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم تخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية بنسبة %60 بداية من منتصف مايو الماضى، لتشجيع التوكيلات والخطوط الملاحية، وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ لزيادة السفن العاملة فى الموانئ المصرية.وأضاف لـ «المال&

نادية صابر ومدحت إسماعيل:

قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم تخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية بنسبة %60 بداية من منتصف مايو الماضى، لتشجيع التوكيلات والخطوط الملاحية، وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ لزيادة السفن العاملة فى الموانئ المصرية.

وأضاف لـ «المال» – على هامش توقيع عقد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030 مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – أن تخفيض الرسوم من شأنه زيادة السفن العاملة فى الميناء، ومن ثم زيادة الإيردات، لافتًا إلى أن الهيئة حققت إجمالى إيرادات 1.2 مليار جنيه، بداية من يوليو2017 حتى نهاية أبريل الماضى، ومستهدف الوصول بها إلى 1.5 مليار بنهاية العام المالى الحالي.

وقال إن عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030 يعد إنجازًا كبيرا يعكس التكامل بين المؤسسات المختلفة، لا سيما وأن الموانئ المصرية عملت فى جزر منعزلة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء « قزق« لصيانة وإصلاح سفن اليخوت بميناء شرم الشيخ، أواخر يونيوالجارى، بتكلفة 45 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الهيئة، لاستيعاب 400 يخت سنويًا.

يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر، تسعى إلى تحديث البنية التحتية بميناءى الغردقة وسفاجا بجانب تدعيم وتحديث القاطرات والوحدات البحرية بالموانئ التابعة وأحدثها تدشين أربع قاطرات بحرية بتكلفة 744 مليون جنيه، وتزويد موانئ الهيئة بشبكات إطفاء الحريق.

وتنفذ الهيئة حاليا العديد من المشروعات، وتتضمن إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بتكلفة 450 مليون دولار، على مساحة 500 ألف متر مربع لاستكمال محور التنمية ـ المثلث الذهبى ـ وإنشاء محطة متعددة الأغراض «حاويات ـ بضائع عامة»، بميناء نويبع بتكلفة 400 مليون دولار، على مساحة 140 ألف م2، إلى جانب منطقة لوجيستية بمساحة 500 ألف م2 لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء «مليون متر مربع»، وتستهدف إنشاء ميناء الصيد بمدينة أبورماد على مساحة 70 ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، وتحديث ميناء الصيد بالطور بتكلفة 140 مليون جنيه.