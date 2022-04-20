أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمرعن طرح عملية تخصيص مساحة 353 مترا ، لوضع حاوية لمزاولة نشاط تجميع قمامة السفن ، بميناء بورتوفيق ، في 8 مايو المقبل بقيمة تأمين تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وفي السياق نفسه شهدت مواني البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7247 طن بضائع عامة متنوعة و359 شاحنة و19 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 6023 طن بضائع عامة ومتنوعة و228 شاحنة وأربع سيارات ، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة و15 شاحنة ملاكي.

وفي هذا الصدد أستقبل ميناء سفاجا السفينة ” أمل” بعدد 68 شاحنة بحمولة 1097 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 شاحنة ملاكي وعشر شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة الحرية بعدد 60 شاحنة بحمولة 1719 طن بضائع عامة ومتنوعة وتم مغادرة السفينة يوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2642 طن بضائع عامة ومتنوعة وثلاث شاحنات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء” والسفينة “عمان” ومغادرتهما، حيث تم استقبال 9 شاحنات بحمولة 127 طن بضائع عامة و44 شاحنة فارغة وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1590 طن بضائع عامة، بالإضافة لوصول وسفر 565 راكبا.