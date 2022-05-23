موانئ البحر الأحمر تجرى مناورتين وهميتين لمكافحة حريق وتلوث بيئي

أجرت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مناورتين وهميتين لمكافحة حريق وتلوث بيئي.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء، أشرف عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة طلبة وأعضاء هيئة تدريس كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار فعاليات احتفال الكلية أمس باليوم السنوي للبيئة للعام 2021/2022 والذي تنظمه الكلية كل عام لتوعية طلاب الكلية والعاملين بها بأهمية الحفاظ على البيئة، والحد من استخدام الملوثات بكل أشكالها، وذلك فى إطار تبنى جامعة المستقبل لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحده ومنها الحفاظ على البيئة.

ورحب اللواء أشرف عبدالمنعم بالطلبة وأعضاء هيئه التدريس وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة نجوي خشبه عميد كلية التجاره وإدارة الأعمال والدكتورة عزة محمد حجازي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة في نشر الوعي للطلبة في الحفاظ على البيئة من الملوثات المختلفة.

وأوضح دور الهيئة في الحفاظ علي البيئة البحرية لتظل نظيفة خالية من أي ملوثات، مؤكدا أن الهيئة تبذل قصاري جهدها باستخدام أحدث الوسائل والمعدات للحفاظ علي البيئة البحرية الواقعة في نطاقها نظيفة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تلوث مياه البحر.

وأضاف: “تمتلك الهيئة معدات وادوات ومواد حديثة يمكن بها مكافحة أي تلوث يحدث والتخلص الآمن من هذه الملوثات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السفن التي تحدث تلوثا للمياه البحرية”.

وتم عرض فيلم يوضح أعمال التطوير خلال الفترة الاخيرةبالمواني التابعة للهيئة وذلك بتوجيه من القيادة السياسية لتصبح الموانئ المصرية منافسا للموانئ العالمية ومركزا للوجستيات والخدمات البحرية حيث يعتمد الاقتصاد الحديث على النقل البحري ومايمثله النقل البحري كعمود فقري للاقتصاد القومي في الوقت الراهن.

ثم قدم درع الهيئة باسم العاملين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة للأستاذة الدكتورة، نجوي خشبه عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ثم انتقل الطلبه لميناء بورتوفيق البحري واستمعوا لشرح العميد/نبيل صلاح رئيس الاداره المركزيه لميناء بورتوفيق والزيتيات عن ماهية السفن التي ترتاد الميناء وانواع البضاعه وأعماق الارصفة

ثم شرح الربان هاني يونس كبير مرشدي الهيئه للطلبه اعمال الارشاد التي تتم بالميناء

وشاهد الطلبة مناورة مكافحة حريق لوصول بلاغ وهمي بنشوب حريق بإحدى السفن بالميناء.

وتابع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس كيفية مكافحة الحريق بالبلاغ الوهمي على إحدى السفن وتدخل وحدات الإطفاء البحرية وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكافحة الحريق.

وانتقل الطلبة لميناء الزيتيات، وشاهدوا مكافحة تلوث ببقعة زيت بمياه البحر بمساحة ٣٠مترا في٢٠مترا حيث تم استلام بلاغ وهمي بحدوث تلوث بيئي وعلى الفور تم استخدام الوحدات البحرية وكواشط إزالة الزيوت ونشر الحواجز حول البقعه لمنع انتشارها ثم سحبها بالمعدات والأفراد المتخصصة والتخلص الآمن منها.