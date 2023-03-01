موانئ البحر الأحمر تجدد بروتوكول التعاون مع «بتروتريد» للتخلص من المخلفات البترولية

جدد اليوم اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ل

والدكتور وسيم عبد السلام وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد بروتوكول التخلص الآمن من المخلفات الزيتية والبترولية بموانئ الهيئة.

ويقضي البروتوكول بالتزام الشركة بضرورة تقديم موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول بجميع التعليمات والصكوك والمدونات الدولية وتعديلاتها الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيتية.

وتلتزم الشركة بتوفير المعدات المناسبة وسيارات نقل المخلفات البترولية والزيتية إلى خارج موانئ الهيئة، كما تلتزم الشركة من خلال البروتوكول باستلام المخلفات البترولية والزيتية والرواسب البترولية من مقاولي الأشغال علي الرصيف بالتنسيق مع التوكيلات الملاحية مباشرة وتسليمها من الميناء وموافاة إدارة حماية البيئة بالهيئة ببيان استلام الكميات شهرياً.

واتفق الطرفان على أن يتم عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة لتقييم بنود البروتوكول سلبا وإيجابا عن الفترات السابقة.

ويتم عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة لتقييم بنود البروتوكول سلبا وإيجاباً عن الفترات السابقة.

وفي السياق نفسه، أعرب مقاولو و شركات الأشغال البحرية عن تضررهم نتيجة عدم توفير شركة “بتروتريد” خزانا أو بارجا لاستقبال كميات لا تقل عن ١٢٠٠ طن كوحدة استقبال بالميناء ، رغم تكرار ذلك المطلب منذ أكثر من ثلاث سنوات، و هو ما يؤثر علي البيئة ويعوق سير العمل ويتسبب في تعطيل البارجات لعدم التفريغ بشكل سلس خاصة عند توافر كميات كبيرة على سفن ناقلات النفط.