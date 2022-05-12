موانئ البحر الأحمر تتعاقد مع «لاند مارك» لتشغيل مول ميناء الغردقة لمدة 10 سنوات

وقّعت هيئة موانئ البحر الأحمر، مع شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، عقد إدارة وتشغيل المول التجاري بميناء الغردقة البحري ومحطة انتظار الركاب، وفقًا لمصادر مطلعة لـ«المال» فإن مدة التعاقد تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أن شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، تُجري حاليًّا مفاوضات لجذب كبرى السلاسل والمطاعم العالمية، وسيتم افتتاح المشروع رسميًّا خلال 6 أشهر.

وأوضحت المصادر أن شركة لاند مارك يقع على عاتقها التسويق وجذب الماركات العالمية، مقابل حصولها على 30% من العوائد المحققة، و70% لصالح هيئة موانيء البحر الأحمر المالكة للمشروع.

وجاء التعاقد في إطار الاستفادة القصوى من أصول وممتلكات الدولة، ويقام المول التجاري بميناء الغردقة على مساحة 7500 متر.

ويشمل المركز التجاري بالميناء يحتوى على 12 محلًّا، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة التى يمكن استغلالها وتقسيمها مساحات أقل مطاعم وكافتيريات.

بجانب حق تشغيل محطة انتظار ركاب وسيارات ميناء الغردقة بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة بمساحة 23147 مترًا مربعًا، وتم إنشاؤها ضمن تطوير ميناء الغردقة.