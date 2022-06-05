موانئ البحر الأحمر تتداول 5152 طن بضائع عامة و 389 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5152 طن بضائع عامة متنوعة و 389 شاحنة و 49 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و 83 شاحنة و 3 سيارات .

كما بلغ إجمالي حركة الواردات 3654 طن بضائع عامة ومتنوعة و 306 شاحنات و 46 سيارة ملاكي ،حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبيرس بإجمالي 107 شاحنات بحمولة 1607 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و 13 سيارة ملاكي ، و 57 شاحنة فارغة و السفينة أمل بإجمالي 88 شاحنة بحمولة 1936 طن بضائع عامة ومتنوعة و 20 سيارة ملاكي و 6 شاحنات فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 6 شاحنة بحمولة 50 طن بضائع عامة و 61 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و 42 شاحنة فارغة و 13 سيارة ملاكي ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 83 شاحنة بحمولة 1498 طن بضائع عامة و 3 سيارات ملاكي ،و وصول وسفر 654 راكب بموانئها.